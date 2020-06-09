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    • 09.06.2020 13:10
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    Metrobüs yine bildiğiniz gibi! Vatandaşın sağlığı İmamoğlu'nun umrunda değil!

    'li 'nun yönettiği toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve koronavirüs salgını nedeniyle olması gereken sosyal mesafe hiçe sayıldı.

    Metrobüs yine bildiğiniz gibi!

    Koronavirüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden fotoğraflandı.

    Saat 11.00 sıralarında Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüsteki yolcular, bir dolu bir boş oturacak şekilde düzenlenen oturma kuralına uymadı.

    Ayrıca yolcular, görevliler tarafından nerede durmaları gerektiğini gösteren uyarı yazılarına da uymayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

    Kurallara uymayan yolcular, araç içerisinden fotoğraflandı.
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