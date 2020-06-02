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    • 03.06.2020 00:44
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    'da metrobüs ve tramvay seferleri yetersiz kaldı! Duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

     ve Mecidiyeköy metrobüs ile tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Mecidiyeköy ve Cevizlibağ duraklarında kalabalık oluştu. Durak ve araç içlerindeki yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

    Metrobüs ve tramvay seferleri yetersiz kaldı!

    Koronavirüs salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat kalktı. Talimatın kalktığı ilk iş gününde sabah saatlerinde metrobüste yaşanan yoğunluğun ardından iş çıkışı saatinde de yoğunluklar yaşandı.



    MECİDİYEKÖY VE CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
    Özellikle Mecidiyeköy ve metrobüs duraklarında ve araç içlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Metrobüs duraklarında bekleyenler sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşların bir dolu bir boş oturulacak şekilde asılan "Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" uyarısına dikkat etmediği görüldü.

    İNMEK ZORUNDA KALDIM
    Eren Göçmen, "Bilerek taksiye bindim gün içinde sürekli tramvayı kullanıyorum. Hatta bugün inmek zorunda kaldım kimse dikkat etmiyor. Kalabalık var tabi belediyemiz işaretlemişler ama uyan kimse yok." diye konuştu.


    Haberler Güncel İstanbul'da metrobüs ve tramvay seferleri yetersiz kaldı! Duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı
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