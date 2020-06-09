Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın hayatı ve ölümü... Aybüke Yalçın kaç yaşındaydı?

Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın nasıl öldü? Hain terör saldırısında şehit düşen genç öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde unutulmadı. Sosyal medyada genç öğretmenle ilgili mesajlar paylaşılırken Aybüke Yalçın kimdir sorusu da gündeme oturdu. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.