"EĞER İNSANLARI HAYATINI BÖYLE KORUYORLARSA KORUMAZ OLSUNLAR"

Avcılar'dan metrobüse binen Ali Savaş, "Metrobüsün içerisi tıklım tıklım, belediye otobüsleri, metrobüs, tramvay tıklım tıklım." dedi. Ayet Necim ise, "Metrobüs çok kalabalık. Beylikdüzü'nden Aksaray'a gidiyorum. Kalabalık, tehlikesi olabilir hakikaten" diye konuştu.

İsmail Özgüneş, "Beylikdüzü'nden geliyor çok kalabalık. Özellikle akşam saatlerinde binemiyoruz. Dün yarım saat, 40 dakika bekledim. Çok kalabalık, yetmiyor. Güvenli değil böyle. Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk" şeklinde konuştu.