AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin seçimler sonrası binlerce çalışanı mağdur ettiğini söyledi. Özhaseki İstanbul başta olmak üzere toplamda 12 bin kişinin CHP'li yöneticiler tarafından işsiz bırakıldığını söyledi.





'HALA AĞLAMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Özhaseki, "Mağdur edebiyatının tuttuğunu gördüler, hala ağlamaya devam ediyorlar. Sen başkan oldun arkadaş; ağlama, iş yap. Başkasına da suç bulma. Sendikalardan sayıyı aldım. 12 bin kişi seçimlerden sonra işten atılmış. İstanbul'da 5-6 bin kişi sadece. 6 bin kişinin ne günahı vardı? Sonra el altından adam almaya başladılar, yazık" dedi.

