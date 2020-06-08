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    'li belediyeler den sonra 12 bin çalışanı işten çıkarıp el altından adam aldılar

    'li belediyelerin işçi kıyımı skandalında flaş detaylar gelmeye devam ediyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , CHP’li belediyelerin sonrası binlerce çalışanı mağdur ettiğini söyledi. Özhaseki “Sendikalardan sayıyı aldım. 12 bin kişi seçimlerden sonra işten atılmış. ’da 5-6 bin kişi. 6 bin kişinin ne günahı vardı? Sonra el altından adam almaya başladılar. Yazık” dedi.

    CHP 12 bin çalışanı işten çıkardı

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , 'li belediyelerin ler sonrası binlerce çalışanı mağdur ettiğini söyledi. Özhaseki başta olmak üzere toplamda 12 bin kişinin CHP'li yöneticiler tarafından işsiz bırakıldığını söyledi.

    'HALA AĞLAMAYA DEVAM EDİYORLAR'
    Özhaseki, "Mağdur edebiyatının tuttuğunu gördüler, hala ağlamaya devam ediyorlar. Sen başkan oldun arkadaş; ağlama, iş yap. Başkasına da suç bulma. Sendikalardan sayıyı aldım. 12 bin kişi seçimlerden sonra işten atılmış. İstanbul'da 5-6 bin kişi sadece. 6 bin kişinin ne günahı vardı? Sonra el altından adam almaya başladılar, yazık" dedi.

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