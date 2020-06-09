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    • 09.06.2020 15:35
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    Son dakika: Denizli'de ekip otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı

    Son dakika haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ekip otosu ile otomobil çarpıştığı da 2'si polis, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Ekip otosu ile otomobil çarpıştı

    , saat 08.00 sıralarında Menderes Bulvarı yan yolda meydana geldi. Hal Kavşağı yönünden gelen yönetimindeki 35 BAZ 61 plakalı otomobil, yan yola kontrolsüz şekilde çıkınca, trafik polisi Emre Kuyucu yönetimindeki 20 A 5444 plakalı ekip otosu ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazada, trafik polisleri Emre Kuyucu ve Bilal Ceylan ile diğer otomobildeki Murat Denizoğlu, ve Nasır Bozkurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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