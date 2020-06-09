AYASOFYA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ'NİN YILDÖNÜMÜNDE İBADETE Mİ AÇILACAK?

AK Partili Mehmet Muş, "Şu an Danıştay'da bir dava görülmektedir. Burada araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır. Meclis'i o adımlarla, çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ Parti'nin grup önerisine 'hayır' oyu vereceğiz. İnşallah temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Ayasofya'nın 15 Temmuz tarihinde ibadete açılıp açılmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yok. Ancak bununla ilgili bir girişim veya açıklama olduğunda haberimizde takip edebilirsiniz..