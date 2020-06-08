İstanbul'un fethinin 577. yıldönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasının ardından Ayasofya'nın cami olması konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" demişti. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için talimat verdiği de öğrenilmişti.

AYASOFYA'NIN CAMİİ OLMASI İÇİN BAŞVURU

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarında çeşitli başvurular yapmıştı. 2020 tarihinde de Ayasofya'nın camii olması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan davada karar vermek için Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz 2020'de konuyla alakalı duruşma yapacağı ve karar vereceği bildirildi.





KARİYE CAMİİ ÖRNEĞİ VAR!

Fatih Sultan Mehmet Vakfı eseri olan Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine yol açan Bakanlar Kurulu kararını 2019 yılının kasım ayında Danıştay iptal etmişti. Danıştay 10. Dairesi'ne yapılan başvuru sonrası 2 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak müzakerede Ayasofya için de Kariye Camii'nin emsal karar olacağı ifade ediliyor.



DAMLA KAYA/SABAH