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    • 09.06.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya resti: Kimseden izin almayız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, 'a rest çekti: Kalkıyorlar 'Ayasofya'yı camiye çevirmeyin' diyorlar.  Bunun için sizden izin almayız. Danıştay'ın kararını bekliyoruz.



    BAŞKAN Erdoğan, canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi:
    HER şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez.
    FETÖ'CÜ isimleri Trump'a aktardık. O da 'gerekli çalışmaları yapacağım' dedi.




    (LİBYA'DAKİ GEÇİŞ SÜRECİ)
    Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu.
    (SALGINLA MÜCADELE) Dünyada 11. sıradayız. Şu anda iyiyiz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.
    YIL sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız.




    ÜLKENİN ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz çünkü bu da bir terördür.
    PİYASA bozucu faaliyetlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.
    ANKARA'DA ODTÜ'nün olduğu bölgede bir sağlık vadisi oluşturacağız.
    PUTIN ile yaptığım görüşmede, 'vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler' dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.



    Başkan Erdoğan ile Trump, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, ABD'de yaşanan şiddet ve yağmanın arkasında olan unsurların PKK/PYD-YPG ile işbirliği içerisinde olmasından duyduğu endişeyi Trump ile paylaştı.

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