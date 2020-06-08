Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz en fazla konuşulanlar arasına girdi. 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle birçok şikayet alan 17 yaşındaki Duymaz bu gelişme sonrası açıklama yaparak 'Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.' dedi. Yaşanan olaylar sonrası bir kez daha 'Taha Duymaz kimdir?' soruları sorulmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TAHA DUYMAZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDNE KAPATILDI?
Taha'nın hakareti sonrası hesap çok sayıda kişi tarafından şikayet edildi. Şikayet sonrası 1 milyon takipçiye sahip olan hesap, kapatıldı.
Taha Duymaz, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında üzgün olduğunu dile getiren Duymaz, "Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin." ifadelerine yer verdi.
TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor.
4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.
YILLARIM ELİMDEN ALINDI"
Geçtiğimiz günlerde 2015 yılından beri kullandığı Instagram hesabı kapanan Taha Duymaz, büyük üzüntü yaşadı. Duymaz, bir takipçisinin sponsorlar tarafından yollanan 2 bin lirayı ne yaptığını sorması üzerine "Annene sor o bilir" demiş ve ardından küfür etmişti. Takipçisine ettiği hakaretten dolayı şikayet edilen Duymaz'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapandı. Duymaz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"Intagram hesabım kapatıldı. Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin."
Taha Duymaz'ın Instagram hesabını geri alıp alamayacağı merak konusu oldu.