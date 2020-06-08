Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz en fazla konuşulanlar arasına girdi. 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle birçok şikayet alan 17 yaşındaki Duymaz bu gelişme sonrası açıklama yaparak 'Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.' dedi. Yaşanan olaylar sonrası bir kez daha 'Taha Duymaz kimdir?' soruları sorulmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de