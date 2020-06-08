TBMM Başkanı Mustafa Şentop , A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.Meclis Başkanı Şentop,sorusunaşeklinde yanıt verdi.





TAZMİNAT HAKKI GELİYOR

Şentop, "Milletin iradesine yönelik darbeye karşı tavır ortaya konuluyor. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor." açıklamasında bulundu.

MECLİS BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Şentop, önümüzdeki seçimlerde Meclis Başkanlığına aday olup olmayacağının sorulması üzerine "Siyasette 24 saat uzun bir süredir, daha çok zaman var." diyerek konuyu değerlendireceğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU EKSİK BİLGİDEN KAYNAKLANIYOR

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi." eleştirisine de yanıt verdi. Şentop, açıklamasında "Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.



