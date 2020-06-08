Uzman isimden flaş koronavirüs açıklaması! O hastalığı olanlar sosyal mesafeyi...

"BEYAZ EKMEK, TUZ VE MARGARİNDEN KAÇININ"

Kalp hastalarının Akdeniz diyetini uygulaması gerektiğini ifade eden Dr. Aktemur, ''Bu diyet günde 3-4 porsiyon taze mevsim sebze ve meyvelerini içermektedir. Haftada bir mutlaka balık yenmesi önerilir. Beyaz ekmek, tereyağı ve margarin ile yapılmış yemekler ve hamur işlerinden kaçınılması önerilir. Evde kalındığı için genellikle yoğun çerez tüketiminin arttığını görüyoruz. Bunların özellikle çiğ olanları önerilir ve günde bir avuçtan fazla tüketilmesinin kilo alımına yol açacağını bilmeliyiz.Bir diğer önemli konu ise bu dönemde yüksek tansiyon hastalarının gerek stres ile gerekse diyet nedeniyle tansiyonlarının yükseldiğini görmekteyiz.

Sağlıklı bir bireyin günde tükettiği tuz miktarının 5 gram olmasını istiyoruz, 10 grama kadar kabul edilebilir değer olarak görüyoruz. Maalesef ülkemizde bu değer kişi başı 35 gram/güne kadar çıkmaktadır. Bu nedenle hastalarımız tuzlu zeytin, peynir, simit, soda ve salçalı gıdalar tüketirken çok dikkatli olmasını söylemem gerekir.Sosyal mesafe nedeniyle egzersiz ve yürüyüş yapmak zorlaştı ama ben özellikle ilerleyen yaş grubunun en azından apartman çevresinde ya da ev içinde bir miktar yürümesini önermekteyim. Eğer yapılabiliyorsa mutlaka online egzersiz programları yoga ve pilates gibi egzersizler değerlendirilebilir'' diye konuştu.