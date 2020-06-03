



Yassıada ile ilgili proje çalışmaları başladığında Menderes ve arkadaşlarının idamla yargılandığı bu ada hakkında ilk aklınıza gelenler nelerdi, neler hissettiniz?



İsmi Yassı namı Yaslıada hepimizin zihninde 27 Mayıs 1960 darbesi ile özdeşleşmiş bir mekândır. Ada'nın makûs talihi aslında 1960'tan çok önce şekillenmiş, Bizans döneminden beri ada hep politik sürgünlerin, acıların, tutsaklıkların uğrak yeri olagelmiş. Başta Merhum Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu olmak üzere bir Başbakan ve iki Bakanın idam kararlarının alındığı ve 592 kişilik Demokrat Parti kadrolarının 1 yıl kadar sözde ve hukuksuz şekilde yargılandığı bu mekâna bundan yıllar önce ilk gittiğimizde karşılaştığımız manzara bizi dehşete düşürmüştü. Adana'nın kaderine terkedilmiş olması, mezbelelik, yıkık dökük ve virane hali hepimizin içini acıtmıştı. Yassıada'nın; Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na Dönüşümü; yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil Karanlıktan Aydınlığa ulaşan bir dönemin dönüşüm hikâyesidir.