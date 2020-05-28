Darbeciler hep aynı kodla hareket ettiler. Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa Özal'a, Cumhur İttifakı'na da aynı nefret duygularıyla yöneldiler.
Bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanların hepsi 27 Mayıs hayranıdır. 'Suriye'de, Libya'da ne işimiz var' diyorlar. Bunu çok kısa zamanda anlayacaksınız.
Erdoğan, Bahçeli ile birlikte adayı gezdi.
CEZALARINI ÇEKECEKLER...
MHP lideri Devlet Bahçeli, darbe heveslilerine meydan okudu: Demokrasi düşmanları cezasını çekecektir.
Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idama mahkum edildiği duruşma salonu "27 Mayıs Müzesi" olarak düzenlendi.
Adada 123 odalı otel, 500 kişilik kongre merkezinin yanı sıra cami, anıt ve park ile meydanlar da bulunuyor.
HEPSİ 27 MAYIS HAYRANIDIR
27 MAYIS darbesinin ardından Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan çarpıcı açıklamalar yaptı: Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdir. (CHP) Çok partili siyasi hayata geçişi ancak açık oy, gizli tasnif yöntemiyle başlatmıştır. Böyle bir demokrasi olabilir mi Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a... Şimdi de Cumhur İttifakına aynı nefret duygularıyla yöneldiler. Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir. Ülkemizde bugün demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs hayranıdır.
ÖZEL RESTORASYON
ADNAN Menderes ve arkadaşlarının bulunduğu odalar da dönemin şartlarına uygun şekilde restorasyondan geçti.
Başkan Erdoğan, adaya yapılan camiiyi inceledi.
DARBE İSTEYEN CEZASINI ÇEKER
MHP lideri Bahçeli, "Darbe isteyenler 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çeker" dedi.