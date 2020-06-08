Taha'nın şöhreti sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılınca, ünlüler de ona el uzatmaya başladı. Mesela Gülben Ergen, Taha ile Instagram canlı yayını yaptı ve ona destek olduğunu söyledi.

Hatta Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz da Taha'yı evinde ziyaret etti.