Hatay'ın Yayladağ ilçesi Güveççi Köyü'nde yaşayan ve yaptığı mütevazı yemeklerle Instagram'da ününe ün katan Taha Duymaz'ın 1 milyon takipçili hesabı kapatıldı. Bu gelişme sonrası Taha Duymaz'ın biyografisi bir kez daha merak edilirken 'Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı?' sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Taha Duymaz, maddi imkansızlıklar içerisinde çektiği videolarla destek verenleri olduğu kadar, insanların duygularını sömürdüğünü iddia ederek eleştirenler de mevcut. Taha Duymaz'ın canlı yayınında takipçilerinden birinden gelen mesaj üzerine sinirlerine dayanamayıp hakaret etti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de