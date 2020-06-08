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    • 08.06.2020 18:36
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    Son dakika: MSB duyurdu: 4 'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, MSB, İran hudut hattında tespit edilen 4 'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
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