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    • 08.06.2020 18:23
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    Çocuk katillerinden alçak saldırı! Terör örgütü / oyun parkını hedef aldı

    'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde oyun parkına yerleştirilen bombanın sı sonucu 1 sivil yaralandı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Afrin'de çocuk parkına terör saldırısı!

    'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde oyun parkına yerleştirilen bombanın sı sonucu 1 sivil yaralandı.

    Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, Mahmudiye Mahallesi'nde oyun parkına yerleştirilen bomba infilak etti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaralandı.

    Parkların eğlenceye kapalı olması çocukların zarar görmesi engellerken çevrede maddi zarar oluştu.

    YPG/PKK İHTİMALİ
    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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