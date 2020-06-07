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    Son dakika: duyurdu! 'da 'ya ağır darbe!

    Son dakika haberleri... "'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki /'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." ifadelerini kullandı.

    MSB duyurdu! Tel Abyad'da PKK'ya ağır darbe!

    Miilli "'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki /'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." açıklamasında bulundu.

    SIRT ÇANTASINA TUZAKLAMIŞ
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.

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