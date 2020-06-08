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    • 08.06.2020 15:50
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    Son dakika: 'ndaki görüntüleri tepki çekmişti! Polis çalışma başlattı

    Son dakika haberine göre 'de polis, hafta sonu 'na akın eden ve müzik eşliğinde dans edip, çekenleri belirlemek için çalışma başlattı.

    Görüntüler tepki çekmişti! Polis çalışma başlattı

    Corona virüs tedbirleri kapsamında, 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. lilerin hafta sonu en fazla tercih ettiği yer oldu. Öğleden sonra başlayan yoğunluk, gece yarısına kadar sürdü.

    nin hiçe sayıldığı Kordonboyu'nda, bazı vatandaşlar ise şarkılar söyleyip, dans etti. Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp, çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasız üzerine ise polis, harekete geçti. Polis, halay çekip, das edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.



    Bugün ise sahil kenarlarını balığa çıkanlar doldurdu. Yan yana balık avlayan vatandaşlar, maske takmadı.



    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ay çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.

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