İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi.
İzmir'de bu kapsamda vatandaşların birçoğu dün olduğu gibi bugün de dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.
MASKE TAKMADILAR
Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu bölgede alandakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü.
KADIKÖY'DE YİNE AYNI GÖRÜNTÜ
Dün Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırmadan eğlenmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak uyarmıştı. Tüm uyarılara rağmen bugün de Kadıköy'de aynı manzaralar dikkat çekti. Bir grup müzik eşliğinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
IŞIN KARACA'DAN TEPKİ
Öte yandan Sanatçı Işın Karaca sosyal medya hesabından dün Kadıköy'de yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karaca, "Normalleşme dediğimiz buna benziyorsa ben hala evde kalmayı tercih edeceğim! Sanıyorum izlediğimiz bu görüntülerden sonra sokağa çıkma yasağını neden verdiklerini daha net anlıyoruz" ifadelerini kullandı.