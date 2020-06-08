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    • 08.06.2020 15:36
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    : 'yle bağlantılı katipler ile infaz koruma memurlarına : 10 şüpheli gözaltına alındı

    haberi... merkezli 5 ilde, /'ye yönelik düzenlenen da, zabit katibi, infaz korumu ve teknisyenlerden oluşan 10 şüpheli, gözaltına alındı.

    5 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var
    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '/ silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ile örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah yaptı. Operasyonda, Van, Şanlıurfa, , Ağrı ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

    FETÖ'nün adliyelerdeki mahrem imamlarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen katip, infaz koruma memuru ve teknisyenlerden oluşan 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

    ile ihraç edilen 1 katip ise aranıyor.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'yle bağlantılı katipler ile infaz koruma memurlarına operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
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