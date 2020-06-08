HDP'li Pervin Buldan'dan İYİ Parti'yi üzecek sözler: Artık kimse kapalı kapılar ardında bizimle ittifak görüşmeleri yapmayacak

Kars'ta konuşan Pervin Buldan, HDP'ye eklemlenerek Meclis'e giren İYİ Parti'ye karşı şeffaflık şartını öne koydu. İYİ Parti, eğer politik varlığını yürütmek istiyorsa artık HDP ile gizli saklı ittifak yapamayacak.

İYİ PARTİ ZORDA

Buldan'ın açıklaması:

"Bu ülkeye barış, demokrasi, özgürlükler gelecekse bunlar demokrasi güçlerinin bir araya geldiği ve oluşturacağı ittifaklarla gelecektir. Şimdi herkes HDP'yi bir öcü partisi olarak görüyor ve önümüzdeki seçimlerde bizimle ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladılar. Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını açacak şeffaf ve demokratik bir ittifakın önünü açacak. İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir."