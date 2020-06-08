Corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğunu, 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137 bin 969'a ulaştığını bildirmişti. İşte 8 Haziran korona tablosu
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
7 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 170 bin 132 ve can kaybının 4 bin 692 olduğunu, 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 137 bin 969'a ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 335 test yapıldı ve 914 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.
Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, vaka sayısı 170 bin 132, vefat sayısı 4 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.
BAKAN KOCA: TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:
"Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."
BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA SEYAHAT UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"
KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE GÖZ DOLDURAN BAŞARI
Koronavirüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.
Bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az koronavirüs vakasının görüldüğü ordular arasında yer aldı. Mücadele kapsamında KOMMER'i kuran, operasyon bölgelerindeki birliklerde özel önlemler alan, kışla ve karargahların dışarıyla bağını kesen Milli Savunma Bakanlığı, tedbirlerini TSK'nin görev, harekat ve faaliyetlerine en az etki edecek şekilde hayata geçirdi.
Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde koronavirüs ile mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken Bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Bu tesislerde bugüne kadar 40 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.