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    • 08.06.2020 20:43
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 8 Haziran vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 8 Haziran vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azarlırsa, Tehdit artacak." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azarlırsa, Tehdit artacak." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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