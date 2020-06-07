Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu.





2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Yapılan açıklamada, "Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak/Habur Sınır kapısından teslim oldu. 2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi.



TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 84'E YÜKSELDİ

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi.

Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.





