

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi.





Edinilen bilgiye göre, sevkiyatta kullanılan açık kasa kamyon tespit edilerek Urfa-Gaziantep otoban çıkışından itibaren ekiplerce takibe alındı. Gaziantep doğu gişeleri girişi yol ayrımı otoban üzerinde uygulama noktası oluşturularak kamyon uygulama noktasına çekildi.





83 KİLO 780 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Onix isimli narkotik dedektör köpeğinin kamyonun kasa arka kısmına tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada; zulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parça halinde toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.





Sema ALİM DALGIÇ / SABAH