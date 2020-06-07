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    • 07.06.2020 19:09
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan 65 yaş üstüne 'kalabalık' uyarısı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı , 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

    Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne 'kalabalık' uyarısı

    Sağlık Bakanı , 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.



    Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne 'kalabalık' uyarısı
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