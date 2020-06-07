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    • 07.06.2020 Gazete
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    Fahrettin Koca Kovid-19 için bilim adamlarına mektup gönderdi! Makaleler anında geri çekildi

    Dünyaca ünlü tıp dergileri, Hidroksiklorokin isimli sıtma ilacını eleştirdi. “Corona’yı iyileştirmiyor. Öldürüyor” dedi. Koca ise bilim adamlarına mektup gönderdi. İlacın başarısından bahsetti. Makaleler anında geri çekildi

    'Koca'man gurur
    Dünya, Coronavirüs'e yenildi. Türkiye ise mücadelesiyle diğer ülkelere ilham verdi. Pandemi hastalarına kullanılan 'Hidroksiklorokin' isimli ilaç, tedavide olumlu sonuç gösterdi. İyileşen hasta sayımız 130 bini geçti. Ancak dünyaca ünlü tıp dergileri ' Journal of Medicine' (NEJM) ve 'Lancent' yazdıkları makalede ilacın öldürücü etkisi olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ilacın tedavide kullanılmaması gerektiğini belirtti.

    Yayınlara cevap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, dergilere gönderdiği mektupta iddiaları çürüten bilgiler verdi. "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak NEJM'de yayınlanan makaledeki hatalara dikkati çekmek isterim. Makale doğruluktan uzak, aynı zamanda tutarsız veriler sunmaktadır" dedi. Bakan Koca'nın uyarılarını dikkate alan yazarlar, söz konusu makaleyi geri çekti.



    Uzmanlar, durum için 'ilaç savaşı' dedi. İlaç şirketlernin Hidroksiklorokin'i kötülemeye çalıştığını söyledi.



    Türk doktorlar, pandemide diğer ülkelere fark attı.
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 için bilim adamlarına mektup gönderdi! Makaleler anında geri çekildi
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