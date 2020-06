Ankara'da Aleyna Çakır'ın cansız bedeni erkek sevgilisi Ümit U. tarafından evinde bulundu. Daha sonra ortaya çıkan video ise, sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye'de yankılandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aleyna'nın erkek arkadaşı tarafından darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması cinayet şüphelerini uyandırdı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Başkentte 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen evinde ölü bulundu. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak sosyal medyada çıkan bazı görüntüler infial yarattı. Bu görüntüler üzerine cinayet mi, intihar mı sorusu gündeme geldi. Otopsi raporuna göre darp ve boğuşma izine rastlanılmadı. 1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesi 1851. Sokak'taki evinde ölü olarak bulundu. Genç kız, evin giriş kapısına göre hemen sağ tarafta bulunan salon bölümünde, yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı vaziyette bulundu.





ADLİ TIP İNCELEME YAPIYOR

Adli Tabip ile birlikte cesedin bulunduğu yerde ölü muayenesi işlemi gerçekleştirildi. Cesedin boyun kısmında ası olayında kullanıldığı değerlendirilen bornoz kemeri ile örtüşür şekilde, servikal ön yüzde yaklaşık 2 cm eninde başlayıp sağ ve solda hafifçe arkaya doğru ve yukarıya yükselerek devam eden, her iki taraftan saçlı deri sınırında yavaşça silinen telem izi ile her iki ön kolda dirseklere kadar, her iki bacakta pelvik bölgeye kadar uzanan siyanotik görünüm tespit edildi. Bu bulgular haricinde herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanılmadı.





KADEM'DEN DESTEK MESAJI

Kadına yönelik şiddet konusunda ve son olarak Aleyna ÇEkır'ın ölümünde cinayet şüphelerinin artmasına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den de tepki geldi. Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan KADEM, #AleynaCakırİcinAdalet hactagı ile şu şekilde paylaşımda bulundu: "Şiddeti hak gören bu psikopatlardan kadınları korumak, şiddet hatta cinayet endişesi ile yaşamadığımız bir toplum için çalışmak, hepimizin boynunun borcudur. Bu vahim olayı kınayanları tehdit edenler ise bu ölümün bir parçasıdır ve bu toplumun geleceği için hepsi birer tehlikedir. İşledikleri suçun gereği yapılmalıdır. Bir kadının acımasızca dövülerek ardından yaşananların normal bir şeymiş gibi sosyal medyadan paylaşılması, şiddeti bir güç göstergesi olarak gören acınası bir zihniyetin tezahürüdür."





Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH