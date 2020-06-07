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    • 07.06.2020 Gazete
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    'un ’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    Evinde kendini asan ‘’ olarak bilinen ’in, sevgilisi tarafından dövüldüğü anlar ortaya çıktı. Görüntülere tepki yağdı... Dayak olayının ardından Uygun'a 1 ay uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.



    Ankara'da '' ismini kullanan (21), çarşamba günü evinde, erkek arkadaşı (22) tarafından tavana asılı halde bulundu. Genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Uygun, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi. Öte yandan Esen'in, erkek arkadaşı tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere tepki yağdı. Söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği iddia edildi. Dayak olayının ardından Uygun'a 1 ay uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

    SENİ ÖLDÜRECEĞİM
    'ALEYNA Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) erkek arkadaşı Ümit Uygun (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü olayın ardından polise verdiği ifadesi ortaya çıktı. Genç kız, "Kapıyı araladığımda, ikisi de kapıyı iterek zorla içeri girdi. Ümit, içeri girer girmez 'Seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım' diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk attı. 20 dakika baygın kalmışım" dedi.

    Haberler Güncel Ümit Uygun'un Aleyna Çakır’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!
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