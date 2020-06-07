Bakan Kurum'dan CHP'li İmamoğlu'na Riva tepkisi: Tavsiyemiz boş laflarla değil icraatla ön plana çıkmasıdır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı
gerekçesiyle İSKİ'ye 885 bin 68 lira idari para cezası kesilmesini değerlendirdi.
Murat Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı da bu noktada görevine davet ediyoruz. Mevcutta arıtma tesisi yapılmış. Sayın Başkan'a teslim edilmiş. O'nun görevi o arıtma tesisini işletmek ve atık suları arıtarak Riva Deresi'ne bırakmaktır. Sorumluluğunu yerine getirsin. Bu noktada sorumluluğu yerine getirmediği durumda da her türlü cezai işlemi yapmakla biz bakanlık olarak mükellefiz" dedi.
"RİVA DERESİ'NDEKİ KİRLİĞİNİN YÜZDE 70'İ İKİ ARITMA TESİSİNDEN KAYNAKLANIYOR"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber Televizyonu canlı yayınına katıldı, Riva Deresi'nin kirletilmesi, Riva Projesi ve Haliç'in kirlenmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
"Riva Deresi'nde yapmış olduğumuz incelemelerde 4 ayrı arıtma tesisi ve bölge üzerindeki fabrika ve işletmeleri 37 ayrı noktada denetim yaptık. Yapmış olduğumuz denetimlerde buradaki kirliliğin büyük kısmının yüzde 70'ine yakınının da iki arıtma tesisinden bypass edilen sulardan kaynaklandığını gördük. Ve 4 ayrı işletmeye bu noktada cezalar kestik ve hukuki süreci de başlatmış olduk."
"KİMSENİN İNSAFINA NE HALİÇ'İMİZİ BIRAKIRIZ, NE RİVA'MIZI BIRAKIRIZ, NE DE İSTANBUL'UMUZU BIRAKIRIZ"
"Dünya Çevre Haftası'nda; dünyanın çevreyi, doğayı korumak üzere birçok proje geliştirdiği, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında birçok proje geliştirdiği süreçte, biz çevreye ilişkin her türlü vatandaşımızın huzurunu, sağlığını, güvenliğini ilgilendiren her türlü işe gideriz. Vatandaşımız adına bakarız. Eğer orada vatandaşımızın huzurunu ve sağlığını ilgilendiren bir durum varsa da gerekli hukuki ve cezai işlemi yaparız. Bundan önce de yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin insafına ne Haliç'imizi bırakırız, ne Riva'mızı bırakırız, ne de İstanbul'umuzu bırakırız."
"SAYIN BAŞKANIMIZIN GÖREVİ O ARITMA TESİSİNİ İŞLETMEK VE ATIK SULARI ARITARAK RİVA DERESİ'NE BIRAKMAKTIR"
"39 ilçemizde, 17 milyonu İstanbullumuzu ilgilendiren tüm çevre projelerini takip edeceğiz ve herkesi bu noktada görevine davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı da bu noktada görevine davet ediyoruz. Mevcutta arıtma tesisi yapılmış. Sayın Başkan'a teslim edilmiş. O'nun görevi o arıtma tesisini işletmek ve atık suları arıtarak Riva Deresi'ne bırakmaktır. Sorumluluğunu yerine getirsin. Bu noktada sorumluluğu yerine getirmediği durumda da her türlü cezai işlemi yapmakla biz bakanlık olarak mükellefiz."
"RİVAYI İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"
"Ayrıca Riva Deresi'ndeki düzenlemeye ilişkin de şu an Tarım ve Orman Bakanlığı'mız, yine Beykoz Belediye'miz ve bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz eliyle de bir proje yürütüyoruz. Orayı (Riva Deresi) tertemiz hale getirecek, deremizin ıslahıyla, etraftaki çevre düzenlemeleriyle oradaki doğal canlılığı yeşertecek projeyi de yapacağız. En yakın zamanda da İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız."
"HALİÇ'İ İSTANBULLULARA KAZANDIRDIK"
"1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde hakikaten İstanbul'un hali içler acısıydı. 1994 yılında aldığımız ve bugüne getirdiğimiz süreçte İstanbul'u, çiçekleriyle, parklarıyla, ağaçlarıyla, yeşil alanlarıyla, atıksu arıtma tesisleriyle, düzenli depolama tesisleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdik. O 'temizlenemez' denen Haliç'i, çamurların ve bataklığın içindeki Haliç'i, çamurları Gaziosmanpaşa'da bir taşocağına götürmek suretiyle temizledik ve içinde artık yüzülebilir, yanında gezilebilir bir Haliç'i İstanbullulara kazandırdık. Neticede Haliç'te ne yaptıysak, İstanbul'umuzun diğer ilçelerinde de, Türkiye'mizin diğer şehirlerinde de aynı anlayışla çalışıyoruz. "
"HALİÇ'İ TEMİZ TUTMAK DA BELEDİYEMİZİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEDİR"
"Bu noktada Haliç'imizi tertemiz İstanbullulara kazandırdık. Şu an orayı (Haliç) temiz tutmak da belediyemizin yükümlülüğündedir, yapmak durumdadır. Eğer orada da Haliç'i kirlenme noktasında süreç işletilirse, biz buna da müsaade etmeyiz. Çünkü vatandaşımızın güvenliği bize emanettir. Biz bu emaneti korumak durumundayız."
"EKREM İMAMOĞLU'NA TAVSİYEMİZ BOŞ LAFLARLA DEĞİL İCRAATLA ÖN PLANA ÇIKMASI, İCRAAT ÜRETMESİ…"
"'Temel atmama töreni' yapan bir başkanımız var. Bizim başkanımıza tavsiyemiz 11 aylık süreci bir geriye dönüp baksın. Bakın biz sadece 2 gündür sadece İstanbul'da kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtma tesisine düzenli depolamaya bir sürü projemizi gezdik, yerinde gördük. Biz eğer bakanlıktan bir destek isterse, kendisine destek vermeye de hazırız. Ama tavsiyemiz boş laflarla değil icraatla ön plana çıkması, icraat üretmesi. Ve bu noktada İstanbullunun beklediği hizmetleri yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda ilçe belediyelerimiz, bakanlığımız ve tüm birimlerimiz, İstanbulluya hizmet etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bizim amacımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var. 2023 Türkiye'si için hayallerimiz var. Biz bu hayallerimizi gerçekleştirmeye, tüm ekibimizle, belediye başkanımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, TOKİ'mizle, bakanlığımızın tüm personeliyle yapmaya, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz. Gece-gündüz çalışacağız. Milletimize hizmet etmek için tüm projelerimizi tüm kararlılıkla yürüteceğiz."
KENAN KIRAN / SABAH