Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2020 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2020 19:03
    ABONE OL

    İstanbul ile 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de ...

    ’da yer alan etkinlik alanının kirli hali ’nde sosyal medyada yer aldı. ’li İBB ile İstanbul’un 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. ’nin kanalizasyon sularını deresine akıttığının ortaya çıkması sonrası da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı ’ın talimatıyla Riva deresini kimsenin insafına bırakılmayacağı ve temizleneceği belirtti. İşte SABAH'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...

    İstanbul CHP ile 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı...

    'da bulunan etkinlik alanının kirli görenler hayretler içinde bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntüye İstanbul 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek tepki gösterildi.

    YENİKAPI ETKİNLİK ALANI DA KİRLİ
    'nde 'da yer alan etkinlik alanının kirli hali sosyal medyada yer aldı. Büyük tepki çeken görüntüye birçok yorum yapıldı. Ayrıca bir yıl içerisinde İstanbul'un çeşitli yerlerinde çevre katliamı gibi kirlilikle ilgili görüntüler kamuoyunda yer aldı.

    "KOKUYU HAYAL EDEBİLİYORUM 90'LARDAN"
    Recep isimli kullanıcı "Havalarda ısınıyor. Kokuyu hayal edebiliyorum 90'lardan" Diyerek tepki gösterdi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Gurbet Kuşu, "Bu daha iyi günler, hele söyle sona dogru yaklaşalım yani 3 sene sonrasi filan. Sanirim Istanbuldan göcler tersine dönecek" diyerek tepki gösterdi. Yeditepe isimli hesap ise "'den beklenen çöp çukur pislik 1 sene olmadan yüzünü gösterdi" dedi.


    RİVA DERESİ CHP'NİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK!
    'nin, kanalizasyon sularını arıtma yapmadan Deresi'ne akıtması sonrası oluşan kirlilikle alakalıda görüntüler kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, temizleyeceğiz" dedi.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel İstanbul CHP ile 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri