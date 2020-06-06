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    • 06.06.2020 15:06
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    Son dakika: MSB açıkladı: Hakkâri/ Çukurca bölgesinde 20 adet , Timlerince imha edildi

    Son dakika haberi... Milli : Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet , Timlerimizce imha edildi.

    MSB açıkladı: Hepsi imha edildi

    Milli ndan yapılan açıklamada "Komandolarımız, başarıyla icra ettikleri operasyonlarla terör örgütü 'nın hain tuzaklarını bozuyor. Her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor.



    Komandolarımız son olarak Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra ettikleri arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü PKK'nın birliklerimize zaiyat verdirmek üzere tuzakladığı 20 adet EYP'yi tespit etti. EYP'ler, METİ Timimizce imha edildi."     ifadelerine yer verildi.





    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Hakkâri/ Çukurca bölgesinde 20 adet EYP, METİ Timlerince imha edildi
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