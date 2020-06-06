Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Komandolarımız, başarıyla icra ettikleri operasyonlarla terör örgütü PKK 'nın hain tuzaklarını bozuyor. Her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor.







Komandolarımız son olarak Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra ettikleri arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü PKK'nın birliklerimize zaiyat verdirmek üzere tuzakladığı 20 adet EYP'yi tespit etti. EYP'ler, METİ Timimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.













Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi. https://t.co/pOIvCbr5oW pic.twitter.com/RwnJgQzCdj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2020