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    • 06.06.2020 21:01
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    Sağlık Bakanı fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! konuştu

    Sağlık Bakanı 'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki yi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin olduğu ortaya çıktı. Tatlı, "Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım." ifadelerini kullandı.

    O vatandaş konuştu

    Sağlık Bakanı 'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki yi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin (27) olduğu ortaya çıktı.

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

    Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin 'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

    Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

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