Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mücadelesinde yavaş yavaş geçilen normalleşme sürecinde yapılan yanlışlara dikkat çekmek için çarpıcı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta maske ile ağız ve burnunu kapatmak yerine gözünü kapatan vatandaşa işaret eden Koca "Bunu yapmayalım" uyarısında bulundu.

MASKE AĞIZ VE BURNUMUZ İÇİN!

Fotoğrafta maskesiyle uyumak için gözlerini kapatan bir vatandaşa yer verilirken Koca "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" dedi.