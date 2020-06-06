6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gündüz saatlerinden itibaren süren bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba günleri yapılan Sayısal Loto'da bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 6 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk gösterdi.
6 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5 - 11 - 24 - 39 - 41 - 44
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 972 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 380 kişi 110 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 67 bin 982 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.