Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2020 20:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2020 20:24
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan dev projelerle ilgili paylaşım: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

    Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajı, ve ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'dan önemli projelere ilişkin paylaşım!

    Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajı, ve ile ilgili paylaşımda bulundu.

    Erdoğan paylaşımında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan dev projelerle ilgili paylaşım: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri