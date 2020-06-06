Başkan Erdoğan'dan dev projelerle ilgili paylaşım: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Başkan Erdoğan, Yusufeli Barajı, Bayburt Demirözü Sulama ve Rize Taşlıdere Vadisi Islah Projesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.