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    • 05.06.2020 09:51
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    Kahramanlarımız 'de iki i etkisiz hale getirdi

    Kahraman 'lı lere vatan topraklarında göz açtırmıyor. İçişleri'nden gelen açıklamaya göre, 'de nın düzenlediği da 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

    Kahramanlarımız iki teröristi daha eksiltti

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Operasyonda teröristlerle birlikte, 2 M-16 piyade tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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