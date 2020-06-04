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    • 04.06.2020 20:23
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    Son dakika: 4 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden 4 Haziran yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. " ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Twitter üzerinden 4 Haziran yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. " ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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