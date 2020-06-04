Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 4 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.





Koca açıklamasında, "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. " ifadelerine yer verdi.