Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu

Koca paylaştığı fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.