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    • 05.06.2020 00:16
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    Sağlık Bakanı 'dan uyarısı: Uyanık olalım

    Sağlık Bakanı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla e karşı uyarısında bulundu. Koca paylaştığı bir fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca uyardı: Uyanık olalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse karşı sosyal mesafe uyarısında bulundu

    Koca paylaştığı fotoğrafla "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Uyanık olalım
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