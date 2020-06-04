Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nadia Reffat ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ülkemize ziyarette bulunan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ın değerli eşi Nadia Reffat ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. pic.twitter.com/6NzV7FcaMt— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 4, 2020