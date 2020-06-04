Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2020 22:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2020 22:54
    ABONE OL

    Son dakika: Emine Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ın eşi ile bir araya geldi

    Son dakika haberine göre, Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi ile bir araya geldi.

    Emine Erdoğan'dan önemli kabul

    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi ile bir araya geldi.

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nadia Reffat ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



    Haberler Güncel Son dakika: Emine Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri