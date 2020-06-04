Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu milletvekilliği neden düştü?

Enis Berberoğlu kimdir? Milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Haklarındaki mahkumiyet kararı TBMM'de okunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.

Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.