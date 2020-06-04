Libya'da şehit edilen MİT mensuplarının ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 Mart günü ifadeye çağrılan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın aynı gün tutuklanıp cezaevine girdikten 1 gün sonra yani 7 Mart 2020 günü ilginç bir ziyaretçisinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Pehlivan'ın Konya'daki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen FETÖ şüphelisi avukat Akelke Abdykalyova Onat tarafından ziyaret edildiği belirlenmişti.

Ziyaretin 15:15'te başladığı ve yaklaşık 10 dakika sürdüğü kayıtlara geçmişti. Pehlivan ziyareti yalanlayamamıştı.

KOZMİK AVUKAT TERKOĞLU'NA DA GİTMİŞ

Kozmik avukat Akelke Onat ile ilgili kritik bir bilgi daha ortaya çıktı. Aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınması ardından tutuklanan Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da Akelke Onat tarafından cezaevinde ziyaret edildiği belirlendi.

FETÖ soruşturması geçiren bir avukatın 'FETÖ ile mücadele' ettiklerini sürekli iddia eden iki ODA TV'ciyi de ziyaret etmesi 'garip' olarak karşılandı.

FETÖ'DEN TUTUKLANDI

'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan 3 Ekim 2019 günü gözaltına alınan Avukat Onat'ın adli merciler tarafından tutuklandığı, hakkındaki soruşturma süren Onat'ın geçtiğimiz günlerde tahliye edildiği öğrenilmişti.



Onat'ın 'FETÖ'ye üye olmak' gerekçesiyle aranan bir şahsın yakalandığı evin sahibini yönlendirmesi, FETÖ aktif çatı davası ile ilgili olarak avukatlar ve basın ayağı ile ilgili olarak görüşmeler tertip etmesi, FETÖ aktif çatı davası şüphelilerinden birinin pasaportu ile ilgili olarak yönlendirmede bulunması, ayrıca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı cezaevinde bulunan şahıslara para yatırılması eylemlerine karıştığı belirlenmişti.

EŞİ DE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ayrıca Akelke Onat'ın eşi olan Fatih Onat isimli şahıs ile birlikte cezaevinde bulunan FETÖ üyeleri ve yakınlarına maddi destek sağladığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Konya'da Akelke Onat'ın esnaf olan eşi Fatih Onat'ın da eşi ile birlikte FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı biliniyor.

Abdurrahman Şimşek/Sabah