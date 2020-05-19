FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKATTAN ZİYARET

Barış Pehlivan'ın cezaevine girdikten 1 gün sonra yani 7 Mart 2020 günü ilginç bir ziyaretçisinin olduğu ortaya çıktı. Pehlivan'ın Konya'daki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen avukat Akerke Abdykalyova Onat tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Ziyaretin 15:15'te başladığı ve yaklaşık 10 dakika sürdüğü kayıtlara geçti.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ı cezaevinde ziyaret eden avukat Akerke Abdykalyova Onat'ın Konya'da yürütülen bir FETÖ soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı.