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    • 04.06.2020 13:45
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    ’nin sahibi ve yazarı ’ın kalesini denetlemek isteyen bakanlık ekipleri eve alınmadı

    Son dakika haberi... ’nin sahibi ve ’nin yazarı ’ın ’te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yalçın’ın evine denetime giden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Yalçın tarafından eve alınmadı. Tutanak tutan ekipler kısa süre sonra evden ayrıldı. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in özel haberi.

    Bakanlık ekipleri eve alınmadı

    yazarı ve 'nin sahibi 'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi bir inşaatı ortaya çıkmıştı.

    Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı belirlenmişti. Villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmişti. Villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış, tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.

    Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.

    BAKANLIK DENETİME GİTTİ, EVE ALINMADILAR
    Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Yalçın'ın Levent'teki kaçak inşaat yaptığı evine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri denetim yapmak için gitti. Soner Yalçın tarafından eve alınmayan ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı.
    Bakanlığın İstanbul Başsavcılığı ile irtibata geçerek kolluk yardımı ile evde denetim yapacağı öğrenildi.

    ABDURRAHMAN ŞİMŞEK/SABAH

    Haberler Güncel Oda TV’nin sahibi ve Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın’ın kaçak kalesini denetlemek isteyen bakanlık ekipleri eve alınmadı
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