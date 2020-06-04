Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer koronavirüs...

DİĞER SOLUNUM HASTALIKLARINDA YOK

İsviçreli doktorlar, bu durumun oldukça sıradışı olduğunu; soğuk algınlığına neden olan diğer corona virüslerde, 2002 ve 2003'te salgınlara neden olan SARS virüsünde veya hatta H1N1'den muzdarip olanlar gibi şiddetli grip hastalarında daha önce görülmediğini söyledi.