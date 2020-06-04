Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan uzun sürenin ardından yüz yüze görüşmelere başladı. Erdoğan, Milli voleybolcu Meltem Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Meltem Çetin 16 yaşındayken başını duvara çarpmış ve yatalak kalmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç kızın annesiyle telefonda görüşerek kendilerine her türlü desteğin verileceğini bildirmişti.

Sağlık Bakanı Koca'nın da aradığı anne Rahşan Kör "Bu zor günlerimizde Başkanımız Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Koca'nın yanımızda olması bizleri bir hayli mutlu etmiştir. Türkiye'miz yıllar önce böyle miydi? Nerden nereye geldik. Buradan bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" demişti.