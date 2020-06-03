DHKP-C isimli terör örgütünün kontrolünde olduğu bilinen ve şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa'daki karargahına onaylattığı ortaya çıkan Grup Yorum'un, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve Helin Bölek, DHKP-C'nin kararıyla başladıkları açlık grevi sonrası hayatlarını kaybetmişti. Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmakla yargılanan ikilinin örgütle bağlantıları tek tek ortaya çıkarılmıştı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROVOKASYON

DHKP-C isimli terör örgütünün kontrolü altında olduğu bilinen Grup Yorum, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 9 Ağustos'ta Yenikapı Miting Alanı'nda konser vereceği bilgisini yayınlamıştı. Konser ile ilgili haberi Halk TV internet sitesi de haberleştirerek "Grup Yorum, 9 Ağustos Pazar günü saat 15.00'da Yenikapı Miting Alanı'nda ücretsiz halk konseri vereceklerini duyurdu. Konserin adı "9. Bağımsız Türkiye Konseri" olarak açıklanırken, ölüm orucunda yaşamını yitirenlere ithaf edildi" denilmişti. Daha sonra İstanbul Valiliği açıklama yaparak söz konusu konser ile ilgili izin verildiği iddiasının doğru olmadığını belirtmişti.

ŞİMDİ DE HATAY'I HEDEF GÖSTERDİLER

Yaşanan bu gelişmenin ardından Grup Yorum, şimdi de Hatay Samandağ'da konser vereceğini açıkladı. "Yaşasın evvel Temmuz" sloganıyla hazırlanan afişlerle Grup Yorum'un 16 Temmuz Perşembe günü Samandağ Sahilinde konser vereceği duyuruldu.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Duyurunun yapılmasının ardından Samandağ Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada terör örgütü ile bağlantısı bulunan Grup Yorum'a herhangi bir konser faaliyeti için izin verilmediği belirtildi.

TAKVİM.COM.TR/ÖZEL HABER