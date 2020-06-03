Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te yaşanan suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği dava nedeniyle yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan 33 sanık hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesince açılan "Nitelikli Yağma Davası" iddianamesine ulaşıldı.

İDDİANAMEDEN…

*Şüphelilerin, olay tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumakla görevli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memurlarının bulunduğu yere el bombası attığı ve görevli müşteki polisleri derdest ederek üzerlerini aradıkları tespit edilmiştir.

*Şüphelilerin müştekilere plastik kelepçe taktığı, müştekileri "Kafanızı kaldırmayın, kafasını kaldıran ensesine kurşunu yer" şeklinde tehdit ettikleri ifadelerden anlaşılmıştır.

*Derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; Silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak TCK'nın 148. Maddesinde yer alan "Nitelikli Yağma" suçu işlenmiştir.

*Yağma suçu, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturmuştur.

*Şüpheliler, olay gecesinde bir den fazla müştekiyi yağmalamışlar. Bu nedenle olay "Zincirleme Suç Hükümleri " kapsamında değerlendirilmeli.

*Şüphelilerin, TCK'nın 220/4 ve 314/3 Maddelerinde yer alan, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak" suçları ve Terörle Mücadele Kanununun 5/1 maddesinde kapsamında cezalandırılması…

*İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına yer verilerek, 'olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip, üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları aldıkları' belirtildi (Sabah)